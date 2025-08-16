Más de 200 casos diarios: Liga Contra el Cáncer pide apoyo en su colecta nacional
En el Perú, la Liga Contra el Cáncer advierte que los casos diarios superan ampliamente las cifras oficiales, alcanzando a más de 200 personas detectadas con esta enfermedad cada día. Este 21 y 22 de agosto se realizará la colecta pública nacional, destinada a fortalecer el trabajo de prevención que la Liga desarrolla hace 75 años.
