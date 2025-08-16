TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 16 de agosto del 2025
EnVivo Continúa tu semana informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias tarde.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, domingo 17 de agosto del 2025.
Ciudadanos bolivianos acuden a embajada en Perú por las elecciones generales.
Trasladan a topógrafos colombianos a la ciudad de Caballococha.
Minedu separa a 1126 docentes y administrativos con condenas o procesos judiciales.
Programa Puentes de Fe, hoy domingo 17 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 17 de agosto del 2025.
Rutas misteriosas de Lima: fantasmas, leyendas y tragedias "Hora contacto" EN VIVO.
La isla Chinería es peruana I Programa especial por TVPerú Noticias EN VIVO hoy.
TVPerú Noticias EN VIVO: "Crónicas de hoy", domingo 17 de agosto del 2025.
¡Adrenalina pura! RALLY COAYLLO 2025 EN VIVO Edición especial de Deportes express.
Más de 200 casos diarios: Liga Contra el Cáncer pide apoyo en su colecta nacional.
Tráiler cargado de trigo volcó en el óvalo Garibaldi del Callao.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 16 de agosto del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 16 de agosto del 2025.
Elecciones en Bolivia: nuevo sistema de conteo de votos promete resultados rápidos y transparentes.
