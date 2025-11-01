GRABADO el 01-11-2025

Contaremos una historia Levantate Perú a través de esta antesala. YeseniaThenPerú

Desde Nativa

EN VIVO Yesenia Then en Lima Perú.

EN VIVO Levántate con Pastora Yessenia Then, LA PREVIA.

Sport and food Espero que Paolo Guerrero deje el fútbol y que el fútbol no lo deje a él.

PESAJE FFC97.

Paolo Guerrero "Descuidamos mucho el torneo local".

El 'Zorro' Aguirre, 'Zlatan' Fernández y el 'Cholo' Prado.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

