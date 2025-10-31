GRABADO el 31-10-2025

Sport and food Espero que Paolo Guerrero deje el fútbol y que el fútbol no lo deje a él

Desde Nativa

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños".

PESAJE FFC97.

Paolo Guerrero "Descuidamos mucho el torneo local".

El 'Zorro' Aguirre, 'Zlatan' Fernández y el 'Cholo' Prado.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

