GRABADO el 31-10-2025

Sport and food Espero que Paolo Guerrero deje el fútbol y que el fútbol no lo deje a él

Sport and food Espero que Paolo Guerrero deje el fútbol y que el fútbol no lo deje a él

Sport and food Espero que Paolo Guerrero deje el fútbol y que el fútbol no lo deje a él.

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños".

PESAJE FFC97.

Paolo Guerrero "Descuidamos mucho el torneo local".

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños".

El 'Zorro' Aguirre, 'Zlatan' Fernández y el 'Cholo' Prado.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

