GRABADO el 10-09-2025

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias

Desde Nativa

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS USA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ECUADOR.

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 92.

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 91 PIURA - PERÚ.

EN VIVO PESAJE 'RETO DE CAMPEONES' FFC 90.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Nativa

video

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias

video

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias

video

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias

video

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos"

video

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos"

video

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo

video

SOCCA WORLD CUP

video

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA

video

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA

video

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA

video

SOCCA WORLD CUP - PERU VS USA

video

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ECUADOR

video

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 92

video

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 91 PIURA - PERÚ

video

EN VIVO PESAJE 'RETO DE CAMPEONES' FFC 90

Todos los videos desde Nativa en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 12 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.49
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo