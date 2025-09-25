GRABADO el 25-09-2025

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños"

Desde Nativa

Cuto Guadalupe "El tri campeonato será mi mejor regalo de cumpleaños".

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 96 .

El 'Zorro' Aguirre, 'Zlatan' Fernández y el 'Cholo' Prado.

Analizaremos junto a Rinaldo Cruzado y Paolo Hurtado la campaña de Perú en las eliminatorias.

El Puma Carranza y su opinión sobre la fecha doble final de eliminatorias.

Henry Quinteros "Jugamos la eliminatoria para que se muestren más chicos".

Sport Food: El Negro Galván a su estilo habla de todo.

SOCCA WORLD CUP.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS CANADA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ARGENTINA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS USA.

SOCCA WORLD CUP - PERU VS ECUADOR.

EN VIVO PESAJE OFICIAL FFC 92.

Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Reserva Nacional de Paracas

Terremoto en el norte del Perú en el año 2005

Festival Reina Cañaveral en Chincheros (Apurímac)

Semana Nacional de los Derechos del Niño

