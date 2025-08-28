Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY)
Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad (HOY)
¡JUNTITOS!
Tras los rumores de una supuesta infidelidad del cantante con una prima, Josimar y María Fe Saldaña se lucieron juntos.
AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú
Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.
Gratis solo en Perú.
Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo
Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo
SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero
Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo
Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo
SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias
ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25
Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias
Síguenos en:
FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv
INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv
TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv
X América TV: http://bit.ly/twamericatv
Capítulos:
00:00 Rumores de una supuesta infidelidad con una prima
00:30 Josimar y María Fe juntos tras rumores de infidelidad
Acerca de América Espectáculos:
Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.
Conducido por Rebeca Escribens
Acerca de América Televisión:
América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.
JuntémonosMás
Desde América Noticias
Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras allanamiento Edición Mediodía Noticias Perú.
Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú.
Nueva jefa del IRTP fue jefa de prensa de Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.
Nueva investigación contra ministro Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.
Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul shorts.
AMÉRICA ESPECTÁCULOS Josimar se luce con María Fe Saldaña tras rumores de infidelidad shorts.
Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul Santa María América Espectáculos (HOY).
Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY).
Hugo García e Isabella Ladera tuvieron que despedirse América Espectáculos (HOY).
EDICIÓN MEDIODÍA Allanan vivienda de Nicanor Boluarte shorts.
AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.
Tráfico intenso tras choque camión contra puente Edición Mediodía Noticias Perú.
Vizcarra vuelve a penal de Barbadillo para prisión preventiva Edición Mediodía Noticias Perú.
Inició plan de desvío en la avenida Ramiro Prialé Edición Mediodía Noticias Perú.
Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.
América Noticias
Todos los videos desde América Noticias en Youtube.