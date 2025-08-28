GRABADO el 28-08-2025

Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY)

Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad (HOY)



¡JUNTITOS!

Tras los rumores de una supuesta infidelidad del cantante con una prima, Josimar y María Fe Saldaña se lucieron juntos.



AméricaEspectáculos, Rebeca Escribens, RebecaEscribens, Valeria Piazza, ValeriaPiazza, Jazmín Pinedo, JazminPinedo, Noticias espectáculos Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los programas de Espectáculos https://bit.ly/vivoamericatvgo

Mira completo América Espectáculos https://bit.ly/aeatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

X América TV: http://bit.ly/twamericatv



Capítulos:

00:00 Rumores de una supuesta infidelidad con una prima

00:30 Josimar y María Fe juntos tras rumores de infidelidad



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



Acerca de América Televisión:

América Televisión es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras allanamiento Edición Mediodía Noticias Perú.

Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva jefa del IRTP fue jefa de prensa de Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva investigación contra ministro Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Josimar se luce con María Fe Saldaña tras rumores de infidelidad shorts.

Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul Santa María América Espectáculos (HOY).

Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY).

Hugo García e Isabella Ladera tuvieron que despedirse América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Allanan vivienda de Nicanor Boluarte shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Tráfico intenso tras choque camión contra puente Edición Mediodía Noticias Perú.

Vizcarra vuelve a penal de Barbadillo para prisión preventiva Edición Mediodía Noticias Perú.

Inició plan de desvío en la avenida Ramiro Prialé Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.