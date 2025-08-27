GRABADO el 27-08-2025

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

Desde América Noticias

Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras allanamiento Edición Mediodía Noticias Perú.

Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva jefa del IRTP fue jefa de prensa de Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Nueva investigación contra ministro Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú.

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Josimar se luce con María Fe Saldaña tras rumores de infidelidad shorts.

Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul Santa María América Espectáculos (HOY).

Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY).

Hugo García e Isabella Ladera tuvieron que despedirse América Espectáculos (HOY).

EDICIÓN MEDIODÍA Allanan vivienda de Nicanor Boluarte shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Tráfico intenso tras choque camión contra puente Edición Mediodía Noticias Perú.

Vizcarra vuelve a penal de Barbadillo para prisión preventiva Edición Mediodía Noticias Perú.

Inició plan de desvío en la avenida Ramiro Prialé Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

América Noticias

video

Nicanor Boluarte aseguró ser inocente tras allanamiento Edición Mediodía Noticias Perú

video

Camión de pavos vuelca y personas se llevaron las aves Edición Mediodía Noticias Perú

video

Nueva jefa del IRTP fue jefa de prensa de Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú

video

Nueva investigación contra ministro Juan José Santiváñez Edición Mediodía Noticias Perú

video

Peruanos denuncian maltratos en Francia Domingo al Día Perú

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul shorts

video

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Josimar se luce con María Fe Saldaña tras rumores de infidelidad shorts

video

Romina Gachoy celebró el cumpleaños de la hija de Jean Paul Santa María América Espectáculos (HOY)

video

Josimar y María Fe Saldaña juntos tras rumores de infidelidad América Espectáculos (HOY)

video

Hugo García e Isabella Ladera tuvieron que despedirse América Espectáculos (HOY)

video

EDICIÓN MEDIODÍA Allanan vivienda de Nicanor Boluarte shorts

video

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts

video

Tráfico intenso tras choque camión contra puente Edición Mediodía Noticias Perú

video

Vizcarra vuelve a penal de Barbadillo para prisión preventiva Edición Mediodía Noticias Perú

video

Inició plan de desvío en la avenida Ramiro Prialé Edición Mediodía Noticias Perú

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Creación del pueblo de Nasca (Ica)

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Fundación de la Universidad Nacional del Altiplano

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

Golpe de Estado de Francisco Morales Bermúdez

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 29 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

14º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo