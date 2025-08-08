GRABADO el 08-08-2025

Les pedían 15 mil soles mensuales: Matan a cobrador de empresa 'Tigrillo' en plena ruta

Las extorsiones al transporte público siguen atemorizando a la población y llevándose vidas. Esta vez fue un cobrador de la conocida empresa 'Tigrillo'. Mientras llevaban pasajeros, unos sujetos dispararon contra el chofer y contra la puerta. Varias balas impactaron en el cuerpo del cobrador, en partes tan delicadas como su cuello.

Desde Latina Noticias

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

