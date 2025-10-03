GRABADO el 03-10-2025

Boluarte juramentó a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia oficial de Juan José Santiváñez. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno con presencia del premier Eduardo Arana y otros ministros.
