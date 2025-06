GRABADO el 22-06-2025

Abogado de Boluarte: La presidenta puede firmar decretos en el lugar donde esté físicamente activa

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, reafirmó que las firmas en los decretos emitidos durante la recuperación quirúrgica de la mandataria son auténticas y que, por tanto, no existe fundamento para acusarla de abandono de cargo. En entrevista con Panorama, Portugal explicó que la pericia grafotécnica del Ministerio Público concluyó que las rúbricas corresponden al puño y letra de la jefa de Estado.



Consultado específicamente sobre el decreto firmado el 29 de junio del 2023, Portugal defendió que no es necesario que Boluarte Zegarra se encuentre en Palacio de Gobierno para ejercer funciones oficiales. La dinámica de la actividad presidencial no la sitúa en un lugar específico, sino allí donde va la presidenta va Palacio de Gobierno y, en consecuencia, puede firmar en el lugar donde ella esté físicamente activa, afirmó.



La presidenta Dina Boluarte, por la dinámica y la actividad funcional que tiene que desarrollar, puede firmar decretos cuando está inaugurando una obra en Ayacucho, cuando está en su casa o cuando está en cualquier otro lugar. No significa que, como la norma sale de Palacio de Gobierno, necesariamente allí haya tenido que firmar, declaró Portugal, restando importancia al lugar físico en el que se firmaron los decretos.



CUESTIONA AL MINISTERIO PÚBLICO



En otro momento, el abogado también cuestionó la postura del Ministerio Público, indicando que no ha logrado sostener con pruebas la acusación de que la presidenta Dina Boluarte habría abandonado el cargo durante su operación a la nariz. El tiempo ha hecho eco de la razón. El Ministerio Público sabía perfectamente que iba a probar nada en contra de la presidenta Dina Boluarte, sostuvo Portugal en conversación con la periodista Carla Muschi.

