Señor de los Milagros 2025: ¿Cuál será su ruta de la primera procesión?

Señor de los Milagros: Este sábado 4 de octubre, al mediodía, la imagen partirá del Santuario de Las Nazarenas para recorrer la av. Emancipación, el jr. Chancay, el jr. Conde Superunda y la av. Tacna, antes de retornar a su iglesia en el Centro Histórico. Durante el recorrido, el Metropolitano y los corredores Azul y Morado aplicarán desvíos: estaciones como Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena estarán cerradas temporalmente, mientras que las unidades tomarán rutas alternas por Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Plaza Dos de Mayo.



