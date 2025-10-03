Señor de los Milagros 2025: ¿Cuál será su ruta de la primera procesión?
Señor de los Milagros: Este sábado 4 de octubre, al mediodía, la imagen partirá del Santuario de Las Nazarenas para recorrer la av. Emancipación, el jr. Chancay, el jr. Conde Superunda y la av. Tacna, antes de retornar a su iglesia en el Centro Histórico. Durante el recorrido, el Metropolitano y los corredores Azul y Morado aplicarán desvíos: estaciones como Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena estarán cerradas temporalmente, mientras que las unidades tomarán rutas alternas por Caquetá, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Plaza Dos de Mayo.
00:00 - 00:20 Primer recorrido del Señor de los Milagros
00:21 - 00:29 Apoya al canal
00:30 - 00:40 ¿Cuándo será su primer recorrido?
00:41 - 00:55 Esta es su ruta
00:56 - 01:50 Vías alternar para llegar
señordelosmilagros señordelosmilagros2025 rutaseñordelosmilagros
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
LaRepública
ruta señor de los milagros
por donde ira el señor de los milagros
por donde saldra el señor de los milagros
procesion señor de los milagros
4 de octubre señor de los milagros
primera pocesion del señor de los milagros
cuando sale el señor de los milagros
rutas alternas señor de los milagros
como ir al señor de los milagros
fiesta señor de los milagros
las nazarenas
cristo moreno
señor de los temblores
Desde La República - LR+
'PEQUEÑO J': dictan EN VIVO PRISIÓN PREVENTIVA contra Tony Yansen.
TRANSPORTISTAS DETENIDOS POR PROTESTAR: solo 2 han sido liberados EnVivoLR.
CURWEN EN LA REPÚBLICA PROGRAMA del 06/10/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 06/10/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 06/10/25 La República - LR.
¡LA FE INTACTA! Papa León XIV recibirá al Señor de los Milagros en el Vaticano HLR.
POLÉMICA estatua de TRUMP y EPSTEIN frente a la CASA BLANCA NewsLR.
¡ÚLTIMAHORA! EE.UU. destruye NUEVA NARCOLANCHA frente a VENEZUELA LR.
ECUADOR en CRISIS: PROTESTAS indígenas y BLOQUEOS paralizan al país NewsLR.
¡GRAVE AMENAZA! CONGRESISTA Kira Alcarraz ENFRENTÓ a PERIODISTA HLR.
¡LO CAZARON! Novia lo delató: la trampa de la PNP al 'Pequeño J' HLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 03 de octubre 2025 EnDirectoLR.
Señor de los Milagros 2025: ¿Cuál será su ruta de la primera procesión?.
Señor de los Milagros 2025: RUTAS DE DESVÍO por la primera procesión LR.
CURWEN en LA REPÚBLICA Silvana Carrión DENUNCIA presiones políticas en la PROCURADURÍA.
Además hoy día 04 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.