GRABADO el 14-08-2025

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista de IDL, Juan José Quispe, criticó la promulgación de la ley de amnistía y aseguró que esta disposición atenta contra las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú LeyDeAmnistía PNP

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/08/25.

Martín Vizcarra: Evalúan interponer una denuncia por prevaricato contra el juez Chávez Tamariz.

Martín Vizcarra: Evalúan interponer una denuncia por prevaricato contra el juez Chávez Tamariz.

Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo para cumplir su prisión preventiva.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se desarrollará este 15 de agosto.

Con sesión solemne Arequipa celebra sus 485 aniversario.

Cueto minimiza declaraciones de Petro sobre Santa Rosa: "No tenemos nada que discutir con él".

Martín Vizcarra: Presentarán apelación de la prisión preventiva contra el expresidente.

Policía fallece en enfrentamiento en Los Olivos: "La institución no abandona a sus efectivos".

Tía de policía asesinado en Los Olivos exige justicia: "Era el único hijo de mi hermana".

Cancillería rechaza declaraciones de Petro sobre detención de topógrafos en Santa Rosa.

Vizcarra pasó la noche en la carceleta del PJ tras recibir cinco meses de prisión preventiva.

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL.

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL.

Gobierno oficializa Ley de Amnistía para miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 14/08/25

video

Martín Vizcarra: Evalúan interponer una denuncia por prevaricato contra el juez Chávez Tamariz

video

Martín Vizcarra: Evalúan interponer una denuncia por prevaricato contra el juez Chávez Tamariz

video

Martín Vizcarra es trasladado al penal de Barbadillo para cumplir su prisión preventiva

video

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro se desarrollará este 15 de agosto

video

Con sesión solemne Arequipa celebra sus 485 aniversario

video

Cueto minimiza declaraciones de Petro sobre Santa Rosa: "No tenemos nada que discutir con él"

video

Martín Vizcarra: Presentarán apelación de la prisión preventiva contra el expresidente

video

Policía fallece en enfrentamiento en Los Olivos: "La institución no abandona a sus efectivos"

video

Tía de policía asesinado en Los Olivos exige justicia: "Era el único hijo de mi hermana"

video

Cancillería rechaza declaraciones de Petro sobre detención de topógrafos en Santa Rosa

video

Vizcarra pasó la noche en la carceleta del PJ tras recibir cinco meses de prisión preventiva

video

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL

video

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL

video

Gobierno oficializa Ley de Amnistía para miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo