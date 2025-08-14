GRABADO el 14-08-2025

Ley de amnistía atenta contra las sentencias emitidas por la Corte IDH, asegura abogado de IDL

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista de IDL, Juan José Quispe, criticó la promulgación de la ley de amnistía y aseguró que esta disposición atenta contra las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).



