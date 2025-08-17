GRABADO el 17-08-2025

Trujillo: Autoridades investigan ataque con explosivos que dejó daños en viviendas y heridos

La noche del jueves 14 de agosto, la tranquilidad de cientos de familias en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, se rompió con un estruendo que sacudió varios distritos. Un potente provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres heridos. Autoridades investigan este atroz suceso.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Iquitos: Docentes protestan por aulas inundadas en colegio inicial por fallas en infraestructura.

Cusco: Niño queda atrapado en escalera eléctrica durante celebración del Día del Niño.

Jefe de Senamhi Ica: Desastres naturales se agravan por construcción en zonas inestables.

Huaura: Gremios de transportes acatan paro en rechazo al nuevo plan de rutas.

Junín: Comuneros de Paccha rechazan propuesta de amnistía para policías y militares.

Junín: Agricultores denuncian que millonario proyecto de riego en Paca está en abandono.

Junín registra 53 accidentes de tránsito en carreteras provinciales en lo que va del año.

Alcalde provincial de Lambayeque recibe críticas por deficiencias en gestión.

Lambayeque: Ola criminal continúa golpeando a población de Chiclayo.

Alcaldes distritales de Lambayeque en la mira por poca capacidad de gasto.

SPORT HUANCAYO - UNIVERSITARIO EN VIVO LOS CREMAS VAN POR LA CIMA DEL TORNEO.

Cecilia García: Hubo un gran abandono del Estado en Santa Rosa de Loreto.

Día del Niño: Exitosa y la PNP llevaron show infantil en colegio de Trujillo.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 17/08/25.

Trujillo: Autoridades investigan ataque con explosivos que dejó daños en viviendas y heridos.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.