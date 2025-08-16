GRABADO el 16-08-2025

CIDH rechaza Ley de Amnistía: "Está en facultad para emitir un juicio", según exviceministro

En diálogo con Exitosa, el exviceministro de Relaciones Exteriores Harold Forsyth, se pronunció sobre la Ley de Amnistía y cómo la Corte Internacional de Derechos Humanos se opone a dictamen.



Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

