GRABADO el 28-10-2025

La Libertad: Jefe del Comando Unificado de Pataz perdió la vida tras accidente en helicóptero

El Ejército confirmó este 27 de octubre el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, en un accidente ocurrido tras el aterrizaje de un helicóptero en el distrito de Pataz, La Libertad.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

