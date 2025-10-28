GRABADO el 28-10-2025

La Libertad: Jefe del Comando Unificado de Pataz perdió la vida tras accidente en helicóptero

El Ejército confirmó este 27 de octubre el fallecimiento del general de brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado de Pataz, en un accidente ocurrido tras el aterrizaje de un helicóptero en el distrito de Pataz, La Libertad.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 28/10/25.

Lúcar: "Debemos limpiar de la corrupción a la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y al INPE".

Nicolás Lúcar: "Estamos hartos de las peleas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional".

Nicolás Lúcar: "Estamos hartos de las peleas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional".

Miguel Palomino: "No podemos vivir en un país donde la extorsión está en todos lados".

Callao: Pasajeros caminan por la Av. Néstor Gambetta tras bloqueo de transportistas.

¿Qué efectos tendrá en el Perú el triunfo de Milei en las elecciones legislativas de Argentina?.

Transportistas intentan bloquear nuevamente la Av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor.

La Libertad: Jefe del Comando Unificado de Pataz perdió la vida tras accidente en helicóptero.

Elecciones 2026: JNE advierte que candidatos inhabilitados o con condenas no serán inscritos.

Miguel Palomino: "No podemos vivir en un país donde la extorsión está en todos lados".

Señor de los Milagros sale de las Nazarenas en su quinto recorrido procesional.

Chiclayo obtiene reconocimiento histórico y el MEF anuncia cambios en la jefatura de la SUNAT.

Sector de transportistas evalúa realizar nuevo paro: "Tendremos una reunión de emergencia".

Guillermo Bermejo: INPE confirma traslado del congresista al penal de máxima seguridad Ancón I.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 28/10/25

Lúcar: "Debemos limpiar de la corrupción a la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y al INPE"

Nicolás Lúcar: "Estamos hartos de las peleas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional"

Nicolás Lúcar: "Estamos hartos de las peleas entre el Ministerio Público y la Policía Nacional"

Miguel Palomino: "No podemos vivir en un país donde la extorsión está en todos lados"

Callao: Pasajeros caminan por la Av. Néstor Gambetta tras bloqueo de transportistas

¿Qué efectos tendrá en el Perú el triunfo de Milei en las elecciones legislativas de Argentina?

Transportistas intentan bloquear nuevamente la Av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

La Libertad: Jefe del Comando Unificado de Pataz perdió la vida tras accidente en helicóptero

Elecciones 2026: JNE advierte que candidatos inhabilitados o con condenas no serán inscritos

Miguel Palomino: "No podemos vivir en un país donde la extorsión está en todos lados"

Señor de los Milagros sale de las Nazarenas en su quinto recorrido procesional

Chiclayo obtiene reconocimiento histórico y el MEF anuncia cambios en la jefatura de la SUNAT

Sector de transportistas evalúa realizar nuevo paro: "Tendremos una reunión de emergencia"

Guillermo Bermejo: INPE confirma traslado del congresista al penal de máxima seguridad Ancón I

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

