GRABADO el 18-08-2025

Inseguridad en Ancash: ataques armados deja a dos expolicías fallecidos en una semana ROTATIVARPP

La provincia de Santa, en la región Ancash, se encuentra en alerta debido al asesinato de dos expolicías en menos de una semana, destacando la creciente inseguridad en la zona. La población de la provincia de Santa ha manifestado su creciente preocupación ante la ola de violencia, que ha cobrado siete vidas en una semana. Los ciudadanos exigen mayor presencia policial y medidas efectivas de seguridad.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/08/2025 ADNRPP.

¿Se investigará en Perú o en EE. UU. el FEMINICIDI0 de SHEYLLA GUTIÉRREZ? RPPDESPACHO DESPACHO.

ENVIVO SEGUNDA VUELTA EN BOLIVIA: ¿CÓMO AFECTA LAS RELACIONES CON EL PERÚ? PUROSFACTOS.

Ministro de Justicia Enrique Alcántara defiende Ley de amnistía ROTATIVARPP ENTREVISTA.

¿Qué es FluMist y cómo funciona la vacuna nasal contra la gripe? SHORTRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP.

Economía peruana muestra crecimiento de 3.3 en este primer semestre shortrpp.

FDA aprueba la PRIMERA VACUNA NASAL contra la GRIPE para USO EN CASA ROTATIVARPP SEGMENTO.

¿Cumplen su OBJETIVO las SEMANAS DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA? ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Economía peruana muestra crecimiento de 3.3 en primer semestre del año ROTATIVARPP SEGMENTO.

Inseguridad en Ancash: ataques armados deja a dos expolicías fallecidos en una semana ROTATIVARPP.

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 18/08/2025 FCCRPP.

Elecciones en Bolivia: turba apedreó al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto RPPMUNDO.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 18/08/2025 ADNRPP

video

¿Se investigará en Perú o en EE. UU. el FEMINICIDI0 de SHEYLLA GUTIÉRREZ? RPPDESPACHO DESPACHO

video

ENVIVO SEGUNDA VUELTA EN BOLIVIA: ¿CÓMO AFECTA LAS RELACIONES CON EL PERÚ? PUROSFACTOS

video

Ministro de Justicia Enrique Alcántara defiende Ley de amnistía ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

¿Qué es FluMist y cómo funciona la vacuna nasal contra la gripe? SHORTRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP

video

Economía peruana muestra crecimiento de 3.3 en este primer semestre shortrpp

video

FDA aprueba la PRIMERA VACUNA NASAL contra la GRIPE para USO EN CASA ROTATIVARPP SEGMENTO

video

¿Cumplen su OBJETIVO las SEMANAS DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA? ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Economía peruana muestra crecimiento de 3.3 en primer semestre del año ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Inseguridad en Ancash: ataques armados deja a dos expolicías fallecidos en una semana ROTATIVARPP

video

ENVIVO ENCENDIDOS 18/08/2025 ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 18/08/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 18/08/2025 FCCRPP

video

Elecciones en Bolivia: turba apedreó al candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto RPPMUNDO

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo