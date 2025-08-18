GRABADO el 18-08-2025

Inseguridad en Ancash: ataques armados deja a dos expolicías fallecidos en una semana ROTATIVARPP

La provincia de Santa, en la región Ancash, se encuentra en alerta debido al asesinato de dos expolicías en menos de una semana, destacando la creciente inseguridad en la zona. La población de la provincia de Santa ha manifestado su creciente preocupación ante la ola de violencia, que ha cobrado siete vidas en una semana. Los ciudadanos exigen mayor presencia policial y medidas efectivas de seguridad.



