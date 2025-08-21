ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 23/08/2025 ROTATIVARPP
EnVivo Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 23/08/2025 ROTATIVARPP
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
"Barbadillo fue creado para un expresidente": exjefa del INPE analiza caso de Vizcarra ADNRPP.
JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ REGRESÓ AL GABINETE: juró como nuevo ministro de Justicia RPPDESPACHO.
ENVIVO ESPACIO VITAL VITALRPP 23/08/2025.
TRES NUEVOS MINISTROS: Dina Boluarte hace cambio en el Gabinete RPPDESPACHO BREAKING.
ENVIVO Presidenta DINA BOLUARTE toma juramento a NUEVOS MINISTROS RPPESPECIALES.
Ya Toca Fest: evento para que los jóvenes se hagan escuchar mediante música ENFOQUERPP ENTR..
El valor del VOTO INFORMADO: ¿cómo debe actuar el electorado? ENFOQUERPP ENTR..
ENVIVO SENCILLO Y AL BOLSILLO 23/08/2025 SENCILLOYALBOLSILLO.
MARTÍN VIZCARRA decidió permanecer en ANCÓN II, según César Figueredo ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO DIALOGOFERPP 21/08/2025.
¿Es viable un nuevo retiro de la AFP? ROTATIVARPP SEGMENTO.
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 23/08/2025.
VES: Bus chocó con varios vehículos y terminó empotrado contra una vivienda ROTATIVARPP DESPACHO.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 23/08/2025 ADNRPP.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 23/08/2025 ROTATIVARPP.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.