GRABADO el 23-08-2025

"Barbadillo fue creado para un expresidente": exjefa del INPE analiza caso de Vizcarra ADNRPP

Rosa Mávila, exjefa del INPE, indicó que el penal de Barbadillo fue creado específicamente para albergar al expresidente Alberto Fujimori, siguiendo criterios de seguridad penitenciaria. Por ello, señaló que el actual jefe del INPE, Iván Paredes, está equivocado al afirmar que no existen penales diferenciados para exmandatarios. El trato a los mandatarios no es un trato a su persona, es uno a su condición y es parte de la política criminal, puntualizó.



ADNRPP

Desde RPP Noticias

"Barbadillo fue creado para un expresidente": exjefa del INPE analiza caso de Vizcarra ADNRPP.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

