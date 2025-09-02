GRABADO el 02-09-2025

Novia del Monstruo afrontará 36 meses de prisión preventiva en el Perú

El juez tomó la decisión tres meses después de su extradición desde Bolivia



Fe de Erratas DENUNCIAS POR EXTORSIÓN SE INCREMENTARON CASI 10 VECES - ATV.

Cifras revelan que la extorsión en el Perú ha incrementado casi por 10 en 4 años.

Mototaxista sufre amenazas de muerte frente a su hija por extorsión.

Delincuentes con mascarillas saquean barbería y se llevan 20 máquinas.

Extorsionadores colocan bomba en tienda de repuesto luego de negativa de los dueños a pagar S/10,000.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 02 de setiembre 2025.

Madre recicladora fue baleada por delincuentes en el Callao: "Salía a recoger su cena".

Mundial de Desayunos: ¡Conoce el gigante pan con chicharrón!.

Joven atropellado por un camión pide justicia: "El pie se está pudriendo y las citas son en 4 meses".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de setiembre de 2025.

VMT: Ciudadanos hacen largas colas para tomar el tren.

Dueño de pollería se enfrentó a delincuente y terminó baleado en Huacho.

Surco: Grupo de delincuentes asaltaron con pistola a una familia en la puerta de su casa.

SJM: Escolares son asaltados con pistola en la puerta de su colegio.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

