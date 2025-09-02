GRABADO el 02-09-2025

Novia del Monstruo afrontará 36 meses de prisión preventiva en el Perú

El juez tomó la decisión tres meses después de su extradición desde Bolivia

ATVNoticias ATVMas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias
Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas DENUNCIAS POR EXTORSIÓN SE INCREMENTARON CASI 10 VECES - ATV.

Cifras revelan que la extorsión en el Perú ha incrementado casi por 10 en 4 años.

Mototaxista sufre amenazas de muerte frente a su hija por extorsión.

Delincuentes con mascarillas saquean barbería y se llevan 20 máquinas.

Extorsionadores colocan bomba en tienda de repuesto luego de negativa de los dueños a pagar S/10,000.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 02 de setiembre 2025.

Novia del Monstruo afrontará 36 meses de prisión preventiva en el Perú.

Madre recicladora fue baleada por delincuentes en el Callao: "Salía a recoger su cena".

Mundial de Desayunos: ¡Conoce el gigante pan con chicharrón!.

Joven atropellado por un camión pide justicia: "El pie se está pudriendo y las citas son en 4 meses".

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de setiembre de 2025.

VMT: Ciudadanos hacen largas colas para tomar el tren.

Dueño de pollería se enfrentó a delincuente y terminó baleado en Huacho.

Surco: Grupo de delincuentes asaltaron con pistola a una familia en la puerta de su casa.

SJM: Escolares son asaltados con pistola en la puerta de su colegio.

Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

Fe de Erratas DENUNCIAS POR EXTORSIÓN SE INCREMENTARON CASI 10 VECES - ATV

video

Cifras revelan que la extorsión en el Perú ha incrementado casi por 10 en 4 años

video

Mototaxista sufre amenazas de muerte frente a su hija por extorsión

video

Delincuentes con mascarillas saquean barbería y se llevan 20 máquinas

video

Extorsionadores colocan bomba en tienda de repuesto luego de negativa de los dueños a pagar S/10,000

video

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del martes 02 de setiembre 2025

video

Novia del Monstruo afrontará 36 meses de prisión preventiva en el Perú

video

Madre recicladora fue baleada por delincuentes en el Callao: "Salía a recoger su cena"

video

Mundial de Desayunos: ¡Conoce el gigante pan con chicharrón!

video

Joven atropellado por un camión pide justicia: "El pie se está pudriendo y las citas son en 4 meses"

video

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 02 de setiembre de 2025

video

VMT: Ciudadanos hacen largas colas para tomar el tren

video

Dueño de pollería se enfrentó a delincuente y terminó baleado en Huacho

video

Surco: Grupo de delincuentes asaltaron con pistola a una familia en la puerta de su casa

video

SJM: Escolares son asaltados con pistola en la puerta de su colegio

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Nacimiento del músico nacional José «Pepe» Torres

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

Día del Neurólogo Peruano

Día del Neurólogo Peruano

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Fin de la Segunda Guerra Mundial

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 02 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo