GRABADO el 11-08-2025

Transportistas exigen liberación de vías en Paseo Colón: "Mucho se demoran con la obra"

Los transportistas exigen la liberación de vías de Paseo Colón, luego de que se habilitaran dos carriles exclusivos para el corredor Morado en la avenida 9 de Diciembre.



Nicolás Lúcar: "Si aceptarnos sentarnos, estamos siguiendo su libreto".

Transportistas exigen liberación de vías en Paseo Colón: "Mucho se demoran con la obra".

Hallan en Trujillo a censista desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP.

