GRABADO el 11-08-2025

Transportistas exigen liberación de vías en Paseo Colón: "Mucho se demoran con la obra"

Los transportistas exigen la liberación de vías de Paseo Colón, luego de que se habilitaran dos carriles exclusivos para el corredor Morado en la avenida 9 de Diciembre.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 11/08/25.

Nicolás Lúcar: "Si aceptamos sentarnos, estamos siguiendo su libreto".

Nicolás Lúcar: "Si aceptarnos sentarnos, estamos siguiendo su libreto".

LOÚLTIMO Colocan bandera de Colombia en territorio peruano en la triple frontera.

Nicolás Lúcar sobre Petro: "Necesita algo de que agarrarse para tratar de unir a los colombianos".

Vecinos y padres se congregan para asegurar lugar en desfile por aniversario de Santa Clara.

Transportistas exigen liberación de vías en Paseo Colón: "Mucho se demoran con la obra".

Congreso: Hoy inicia la instalación de comisiones ordinarias para el periodo 20252026.

Pobladores de isla Santa Rosa: "Tenemos que defender nuestra patria".

Tensiones por Santa Rosa generan "zozobra" en las inversiones, asegura Alan Dionicio.

Ingemmet identifica más de dos mil puntos críticos a nivel nacional ante lluvias y sismos.

Hallan en Trujillo a censista reportada como desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien".

Hallan en Trujillo a censista desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP.

SJM: Conductores afectados por grandes huecos en la Av. Hernando de Lavalle.

Colombia: Fallece a los 39 años el senador Miguel Uribe Turbay.

Además hoy día 11 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 11/08/25

video

Nicolás Lúcar: "Si aceptamos sentarnos, estamos siguiendo su libreto"

video

Nicolás Lúcar: "Si aceptarnos sentarnos, estamos siguiendo su libreto"

video

LOÚLTIMO Colocan bandera de Colombia en territorio peruano en la triple frontera

video

Nicolás Lúcar sobre Petro: "Necesita algo de que agarrarse para tratar de unir a los colombianos"

video

Vecinos y padres se congregan para asegurar lugar en desfile por aniversario de Santa Clara

video

Transportistas exigen liberación de vías en Paseo Colón: "Mucho se demoran con la obra"

video

Congreso: Hoy inicia la instalación de comisiones ordinarias para el periodo 20252026

video

Pobladores de isla Santa Rosa: "Tenemos que defender nuestra patria"

video

Tensiones por Santa Rosa generan "zozobra" en las inversiones, asegura Alan Dionicio

video

Ingemmet identifica más de dos mil puntos críticos a nivel nacional ante lluvias y sismos

video

Hallan en Trujillo a censista reportada como desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien"

video

Hallan en Trujillo a censista desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP

video

SJM: Conductores afectados por grandes huecos en la Av. Hernando de Lavalle

video

Colombia: Fallece a los 39 años el senador Miguel Uribe Turbay

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Día Mundial de los Tambores Metálicos

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Combate de Pantoja y Rocafuerte

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festividad del Señor Crucificado de Santa (Áncash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 11 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo