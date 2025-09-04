GRABADO el 04-09-2025

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 3 de septiembre del 2025

Niña que nació con problema auditivo recibe sorpresas en el noticiero matinal.

Capturan a sujeto que acosaba a niña de 13 años: "Le decía que se escape cuando la manden a comprar".

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 4 de septiembre del 2025.

Secretos de cocina: Programa del jueves 4 de septiembre del 2025.

Martín Vizcarra será liberado hoy y simpatizantes lo esperan afuera del penal.

'Secretos de cocina': Cocina estofado con pimientos al estilo Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de setiembre de 2025.

Callao: Sicario asesina a jalador en plena avenida ¡Y deja herido a un pasajero de auto particular!.

Betssy Chávez fue internada en clínica tras sufrir una descompensación.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 3 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 03 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 3 de setiembre del 2025.

Liberan a marino que defendió a joven de ser asaltada por delincuente que baleó.

Juan José Santiváñez arremete contra la fiscal de la Nación por denunciarlo constitucionalmente.

Monjas carmelitas descalzas huyen del Perú por amenazas de ser quemadas por extorsionadores.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

