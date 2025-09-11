GRABADO el 11-09-2025

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 11 de SETIEMBRE de 2025

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 12 de septiembre del 2025.

Secretos de Cocina: Programa del viernes 12 de septiembre del 2025.

El Agustino: Mujer y acompañantes encapuchados toman casa de abuelita fallecida.

San Luis: Vecinos sinvergüenzas ponen rejas invadiendo espacio ajeno.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 12 de setiembre de 2025.

Chofer de bus que chocó con valla metálica sigue detenido: "No tenía licencia de conducir".

ATV Noticias Central: Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 11 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 11 de septiembre del 2025.

¡Indiferencia y falta de empatía! El vía crucis de los discapacitados en Lima.

Dina Boluarte: "Que digan lo que quieran, me baño en manteca".

¿Suerte como cancha? Hermano de Brunella Horna gana contratos por más de 270 mil soles.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 11 de Setiembre de 2025.

Cuestionan accionar policial contra extranjeros que se burlaron e hirieron a agentes.

"Los Choneros", organización ecuatoriana que son los nuevo reyes de la minería ilegal.

Además hoy día 12 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Teletón Perú de la Clínica San Juan de Dios

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Semana Internacional de los Estudiantes Adultos

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día de la Historieta Peruana

Día de la Historieta Peruana

Captura del terrorista Abimael Guzmán

Captura del terrorista Abimael Guzmán

