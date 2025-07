GRABADO el 30-06-2025

¡Emergencia en Villa El Salvador! Hospital afectado por inundaciones

Las persistentes lloviznas que azotan Lima Sur siguen generando estragos, esta vez en los alrededores del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Calles completamente inundadas, vehículos atrapados en el agua y pacientes que deben sortear verdaderas lagunas de barro para acceder a la atención médica. No estoy en una piscina, y es lamentable. Esta imagen se repite año tras año, señaló un reportero frente al centro médico.



Vecinos denuncian que llegar al hospital es una odisea, con el agua sobrepasando los tobillos y autos varados por el lodo. Vienes a atenderte y ni siquiera puedes entrar, reclamó un ciudadano. Pese a ello, el hospital informó mediante un comunicado que la atención se mantiene con normalidad, habilitando accesos diferenciados para pacientes y ambulancias.



Ante el colapso de varias vías, la municipalidad de Villa El Salvador desplegó una escuadra de 200 agentes para atender 10 puntos críticos del distrito. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. No tenemos apoyo del gobierno regional. Ya informamos que la emergencia nos supera, indicó Romel Rosario, subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de VES.



MUNICIPIO SOLICITA APOYO



Autoridades de la Municipalidad de Villa El Salvador han solicitado apoyo urgente al Gobierno Regional de Lima y al Gobierno Central, advirtiendo que sus capacidades han sido sobrepasadas. Mientras tanto, la población sigue enfrentando las consecuencias de las inundaciones: una emergencia que se repite todos los años sin soluciones de fondo.





