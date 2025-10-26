GRABADO el 26-10-2025

"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, domingo 26 de octubre del 2025

El presidente José Jerí y las fuerzas del orden continúan desplegando operativos para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao. UnidosPorLaSeguridad EstadoDeEmergencia



Conoce los últimos resultados, intervenciones y acciones del Gobierno en el segundo día del estado de emergencia.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del PRESIDENTE José Jerí, del premier y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

