GRABADO el 26-10-2025

Buque de guerra de EE. UU. se instala cerca a Venezuela y eleva las tensiones entre Trump y Maduro

Un buque de guerra de Estados Unidos se instaló en Trinidad y Tobago, hecho que ha intensificado las tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro.



La nave permanecerá en el país caribeño hasta el 30 de octubre para realizar maniobras conjuntas con las fuerzas locales. Según medios internacionales, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una aliada política cercana a Trump.



