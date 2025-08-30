GRABADO el 30-08-2025

¡ALERTA JUDICIAL! Benavides arremete contra Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años HLR

patriciabenavides fiscalía poderjudicial

La defensa de Patricia Benavides denuncia a Delia Espinoza por abuso de autoridad y prevaricato, mientras Espinoza responde que afrontará el proceso sin temor, en medio de una creciente tensión política.

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública


BENAVIDES
PATRICIA BENAVIDES
FISCALIA
DELIA ESPINOZA

Desde La República - LR+

Fieles llegan al santuario de Santa Rosa para dejar sus cartas EnVivoLR.

¡TERRIBLE! Sicarios asesinn a dueño de local nocturno junto a sus dos trabajadores LR.

¡ALERTA JUDICIAL! Benavides arremete contra Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años HLR.

Corte de EE. UU. declara ilegales aranceles de Trump LR.

Santa Rosa de Lima recibe a cientos de devotos el 30 de agosto Peruanos Responden  LR.

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A EXPROCURADOR POR CASO SANTIVÁÑEZ Y NICANOR BOLUARTE HNewsLR.

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 25 al 29 de agosto NewsLR.

SUSEL PAREDES en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN.

Venezolanos vuelven a enlistarse en milicia bolivariana Noticias del 29 de agosto de 2025 LR.

Cierran calles del Centro de Lima a vehículos y esto opinan los peruanos Peruanos Responden lr.

Adiós al DNI azul: RENIEC solo emitirá DNI electrónico EnVivoLR.

MILEI culpa a GRUPEJO violento y niega CORRUPCIÓN NewsLR Milei Corrupcion.

EE.UU. despliega buques de guerra frente a Venezuela NewsLR Venezuela EEUU.

¡ES UN HECHO! Bermejo dispuesto a indultar a Castillo si llega a ser presidente HLR.

KILMAR ÁBREGO: 3 días libre y otra vez detenido NewsLR KilmarAbrego Cecot.

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

Fieles llegan al santuario de Santa Rosa para dejar sus cartas EnVivoLR

video

¡TERRIBLE! Sicarios asesinn a dueño de local nocturno junto a sus dos trabajadores LR

video

¡ALERTA JUDICIAL! Benavides arremete contra Espinoza y pide su inhabilitación de 10 años HLR

video

Corte de EE. UU. declara ilegales aranceles de Trump LR

video

Santa Rosa de Lima recibe a cientos de devotos el 30 de agosto Peruanos Responden  LR

video

ROSA MARÍA PALACIOS ENTREVISTA A EXPROCURADOR POR CASO SANTIVÁÑEZ Y NICANOR BOLUARTE HNewsLR

video

Carlincaturas de la semana por Carlos Carlín Tovar: Del 25 al 29 de agosto NewsLR

video

SUSEL PAREDES en BRUTALIDAD POLÍTICA con CURWEN

video

Venezolanos vuelven a enlistarse en milicia bolivariana Noticias del 29 de agosto de 2025 LR

video

Cierran calles del Centro de Lima a vehículos y esto opinan los peruanos Peruanos Responden lr

video

Adiós al DNI azul: RENIEC solo emitirá DNI electrónico EnVivoLR

video

MILEI culpa a GRUPEJO violento y niega CORRUPCIÓN NewsLR Milei Corrupcion

video

EE.UU. despliega buques de guerra frente a Venezuela NewsLR Venezuela EEUU

video

¡ES UN HECHO! Bermejo dispuesto a indultar a Castillo si llega a ser presidente HLR

video

KILMAR ÁBREGO: 3 días libre y otra vez detenido NewsLR KilmarAbrego Cecot

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 30 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo