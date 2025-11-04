GRABADO el 04-11-2025

EN VIVO RESULTADOS y REACCIÓN de ELECCIONES en CALIFORNIA, NEW YORK, VIRGINIA - EE.UU. Gestión

Millones de estadounidenses acuden este martes a las urnas en una jornada decisiva que pondrá a prueba el pulso electoral un año después del triunfo de Donald Trump. Las elecciones están en juego en categorías clave: alcaldías, gobernaciones y leyes locales que podrían mudar el equilibrio político del país. En particular, las carreras para la alcaldía de Nueva York, y para los gobernadores de Nueva Jersey y Virginia funcionan como termómetros del ánimo ciudadano.



En Nueva York, la contienda opone al socialista demócrata Zohran Mamdani al exgobernador Andrew Cuomo, ahora independiente. Su duelo pone en evidencia la fractura ideológica y generacional al interior del Partido Demócrata. Mientras tanto, en Nueva Jersey y Virginia, los demócratas buscan redimirse tras la derrota de Kamala Harris en las presidenciales de 2024, aspirando a retomar terreno en estados clave.



En la costa oeste, los votantes de California se pronuncian sobre la Proposición 50, una iniciativa clave que permitiría al Estado redibujar sus distritos congresionales y contrarrestar el gerrymandering republicano que ganó fuerza en Texas. Su aprobación podría redefinir el Congreso y las mayorías para los próximos ciclos electorales.



elecciones locales EE.UU. 2025

prueba para Trump en elecciones estatales

alcaldía Nueva York Mamdani vs Cuomo

gobernador Nueva Jersey Virginia 2025

Proposición 50 California redistritaje



EleccionesEEUU2025, TrumpPruebaElectoral, NuevaYorkAlcaldía, NuevaJerseyGobernador, VirginiaGobernador, Proposición50, Gerrymandering, PolíticaEstatalEEUU, MiamiAlcaldía, PartidosPolíticosEEUU



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

IRÁN Y MADURO PLANEARON ATENTAR CONTRA TRUMP, AFIRMA EX OFICIAL DEL GOBIERNO DE EE.UU. RADAR24.

MADURO PRESIONA A RUSIA MIENTRAS CRECE RECHAZO LATINOAMERICANO I radar24.

EN VIVO RESULTADOS y REACCIÓN de ELECCIONES en CALIFORNIA, NEW YORK, VIRGINIA - EE.UU. Gestión.

MÉXICO explica el POR QUÉ aceptó el ASILO para BETSSY CHÁVEZ y rechaza decisión de PERÚ Gestión.

Noticias 4 de noviembre: MADURO RATIFICA ALIANZA MILITAR CON RUSIA ANTE EE.UU. Noticiero.

CLAUDIA SHEINBAUM rechaza FIN de RELACIONES DIPLOMÁTICAS con PERÚ Gestión.

REY CARLOS III NOMBRA 'CABALLERO' A DAVID BECKHAM POR SU LEGADO EN EL FÚTBOL INGLÉS Gestión.

PERÚ rompe RELACIONES DIPLOMÁTICAS con MÉXICO: ¿Qué pasará ahora? Gestión.

POSIBLE ATAQUE AÉREO Y NAVAL A VENEZUELA Gestión.

Noticias 3 de noviembre: SHEINBAUM DESCARTA GUERRA ENTRE NARCOS Y MÉXICO POR TEMOR A MÁS VIOLENCIA.

¿POTENCIAS PODRÍAN DETENER ATAQUE A VENEZUELA? Gestión.

Elecciones clave en EE.UU. este 4 de noviembre: ¿qué se decide? Gestión.

Rusia confirma estar en comunicación con Venezuela ante escalada con EE.UU. Gestión.

MADURO CLAMA POR AYUDA A RUSIA Y CHINA ¿CHOQUE DE POTENCIAS POR VENEZUELA? RADAR24.

TRUMP descarta "GUERRA" conra VENEZUELA pero asegura que "DÍAS de MADURO están CONTADOS" Gestión.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.