Noticias 4 de noviembre: MADURO RATIFICA ALIANZA MILITAR CON RUSIA ANTE EE.UU. Noticiero
El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, afirmó el lunes que Venezuela y Rusia mantienen contactos permanentes en numerosas áreas estratégicas, incluyendo la cooperación militar. Según su declaración, estos lazos son ajenos a coyunturas como la creciente tensión entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas frente a la nación sudamericana.
En un giro diplomático, el gobierno de México rechazó el lunes la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas luego de que este país concediera asilo a la ex jefa de gabinete peruana Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La cancillería mexicana aseguró que las relaciones consulares con Perú se mantendrán, pese al alejamiento diplomático impulsado por el gobierno de José Jerí.
Mientras tanto, la administración de Donald Trump informó que la ayuda alimentaria para alrededor de 42 millones de estadounidenses será prácticamente reducida a la mitad en noviembre, consecuencia de la parálisis presupuestaria que le afecta desde hace semanas.
Finalmente, en el plano internacional, falleció el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney a los 84 años. Su trayectoria como figura clave en la era posterior al 11S y su papel preponderante en política exterior marcaron una era.
cooperación estratégica Venezuela Rusia
tensión marítima Caribe Estados Unidos Venezuela
México Perú ruptura diplomática 2025
reducción ayuda alimentaria EE.UU. 42 millones
parálisis presupuestaria Estados Unidos
muerte Dick Cheney 84 años
VenezuelaRusia MaduroRusia TensiónCaribeEEUU MéxicoPerúDiplomacia AyudaAlimentariaEEUU PresupuestoEEUU DickCheney PolíticaInternacional
