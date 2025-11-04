PERÚ rompe RELACIONES DIPLOMÁTICAS con MÉXICO: ¿Qué pasará ahora? Gestión
El GobiernoPeruano confirmó la ruptura de las RelacionesDiplomáticas con México tras el asilo otorgado por la embajada mexicana en Lima a la ex primera ministra BetssyChávez, procesada por rebelión y conspiración en el intento de golpe de Estado de 2022. El Canciller Hugo de Zela calificó el acto como una injerencia y anunció la expulsión de la representante mexicana KarlaOrnelasLoera, según orden del presidente JoséJerí. Aunque se mantendrán los servicios consulares, la ruptura marca un nuevo capítulo de TensiónRegional y Polarización en Latinoamérica. ¿Podrán Perú y México retomar el diálogo diplomático en el corto plazo?
