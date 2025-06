GRABADO el 21-06-2025

¿Quién es ALÍ JAMENEI? El hombre MÁS PODEROSO de IRÁN y su GURRA con ISRAEL NewsLR

¿Quién es realmente Alí Jamenei, el hombre más poderoso de Irán? Aunque no es presidente ni primer ministro, Jamenei ejerce un control absoluto sobre el Estado iraní como Líder Supremo. Desde 1989, dirige con mano firme el rumbo político, militar y religioso del país.



En este video exploramos su vida, su ascenso al poder tras la revolución islámica, y su rol clave en la política internacional, especialmente en el conflicto con Israel y el fortalecimiento del eje de resistencia junto a Hezbolá, los hutíes y otras milicias proiraníes.



Conoce cómo un líder religioso se convirtió en uno de los personajes más influyentes del mundo musulmán y qué consecuencias tiene su liderazgo en el equilibrio geopolítico global.



¿Jamenei es un defensor de Irán o el arquitecto de una guerra regional?



Déjanos tu opinión en los comentarios.

Jamenei Irán MedioOriente Israel Hezbolá Geopolítica



LaRepública



Además hoy día 21 de Junio en el calendario del Perú.

