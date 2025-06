GRABADO el 21-06-2025

Estos son los MISILES MÁS LETALES que IRÁN aún no lanza contra ISRAEL LR

Aunque el intercambio de misiles entre Irán e Israel ya ha dejado cientos de víctimas, Teherán aún guarda lo más temido de su arsenal: misiles hipersónicos, balísticos y de crucero, diseñados para evadir defensas, alcanzar blancos a miles de kilómetros y cambiar el curso de una guerra. Por ahora permanecen en reserva, pero su despliegue podría marcar el inicio de una escalada sin retorno.



Además hoy día 22 de Junio en el calendario del Perú.

