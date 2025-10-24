GRABADO el 24-10-2025

La Tercera Sala Superior Penal Liquidadora da a conocer la sentencia contra el congresista Guillermo Bermejo, quien es investigado por el delito de terrorismo. La Fiscalía pide 20 años de prisión en su contra.



46:10 Poder Judicial dicta 15 años de prisión contra Guillermo Bermejo



57:10 Analizamos la sentencia de 15 años de prisión contra Guillermo Bermejo con Oscar Quispe, jefe de la Unidad de Investigación.



01:03:25 Conversamos con el coronel Max Anhuamán, exjefe de la DIRCOTE sobre la sentencia contra Guillermo Bermejo.



Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

