GRABADO el 18-08-2025

Los enigmas que envuelven a la Ciudad de los Reyes

Nuestra ciudad capital no solo es cuna de la historia republicana, también guarda episodios de muerte y desolación. En sus calles, iglesias y casonas laten secretos que la memoria limeña no olvida. Esta noche, junto al historiador Marco Antonio Capristán y la escritora Irene Corso, "Hora contacto" abre las puertas de una Lima virreinal donde lo místico y lo trágico se entrelazan.



Los enigmas que envuelven a la Ciudad de los Reyes.

