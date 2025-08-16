GRABADO el 16-08-2025

Promulgan nueva ley que actualiza requisitos para obtener la nacionalidad peruana

Se promulgó una nueva ley de nacionalidad peruana que establece cambios importantes en los requisitos que deben cumplir los ciudadanos extranjeros para adquirir la nacionalidad. Esta actualización busca modernizar el proceso y adecuarlo a las nuevas realidades sociales y migratorias del país.



