GRABADO el 16-08-2025

Promulgan nueva ley que actualiza requisitos para obtener la nacionalidad peruana

Se promulgó una nueva ley de nacionalidad peruana que establece cambios importantes en los requisitos que deben cumplir los ciudadanos extranjeros para adquirir la nacionalidad. Esta actualización busca modernizar el proceso y adecuarlo a las nuevas realidades sociales y migratorias del país.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

