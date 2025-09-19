GRABADO el 19-09-2025

Policías peruanos detenidos tras intentar ingresar drogas a Chile para bandas criminales

Inspectoría investiga vínculos de los policías con bandas como el Tren de Aragua.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas RESTRINGEN ACCESOS A DENUNCIAS POLICIALES/PERUANOS NOMINADOS AL GRAMMY - ATV.

Fiscal Espinoza cuestiona intento de destitución por la JNJ: "¿Que peligro hay de que continúe?".

Fuerza Popular rechaza pedido de Fiscalía : "Delia Espinoza está desquiciada y debe ser apartada".

Congreso aprueba y firma ley para liberar dinero de las AFP.

Inauguran el primer centro de salud mental comunitaria en el distrito de Lince.

Independencia: Extorsionadores dejan balas y nota a familia equivocada.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del viernes 19 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar cachitos de hojaldre al estilo Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del viernes 19 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 19 de setiembre de 2025.

Comas: Sicario mató de 11 balazos a madre de familia frente a sus niñas.

Peruano que escapó a España por extorsión falleció durante explosión en edificio.

Policías peruanos detenidos tras intentar ingresar drogas a Chile para bandas criminales.

Chorrillos: Sicarios acribillan a colectivero y pasajera a metros de comisaría.

PNP captura a 14 extorsionadores que cobraban cupos a colectiveros.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.