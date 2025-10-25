GRABADO el 25-10-2025

¡Urgente! Incendio se extiende en varios edificios en el jirón Junín

¡Urgente! El incendio registrado en un inmueble del jirón Junín, muy cerca al Congreso de la República, se ha extendido a edificios aledaños. Los bomberos continúan sumando esfuerzos para mitigar las llamas.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Fatal accidente en Chiclayo: Madre de familia y su mascota pierden la vida atropellados.

Incendio registrado frente al congreso ha sido confinado.

Incendio registrado frente al congreso ha sido confinado.

'Myra O' Connor y el primer Halloween': Una historia de BRUJAS, amistad y valentía.

Perú cumplirá con meta de déficit fiscal de 2.2 para fin de año, asegura Guido Pennano.

Ministra de Economía de José Jerí tiene retos que afrontar en pocos meses, según Guido Pennano.

Fármaco contaminado por bacteria Ralstonia muestra lo frágil que es el control sanitario en Perú.

"Ojalá EL MAL MENOR otra vez no se imponga": ANÁLISIS sobre las próximas Elecciones 2026.

Dos bomberos heridos durante incendio código 3 cerca al congreso.

MML confirma código 2 en incendio cerca al Congreso.

¡Urgente! Incendio se extiende en varios edificios en el jirón Junín.

Iquitos: Radio Exitosa ayuda a damnificados por voraz incendio en localidad de Punchana.

INCENDIO cerca al Congreso de la República desata alerta entre comerciantes.

Guillermo Bermejo estuvo VINCULADO al terrorismo desde el año 2006, afirma Pedro Yaranga.

Incendio cerca al Congreso de la República: Reportan siniestro en edificio ubicado en Jr. Junín.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.