GRABADO el 28-10-2025

Radio Exitosa Iquitos llega con su granito de arena a damnificados por incendio en Punchana

Radio Exitosa Iquitos llevó su granito de arena a las personas damnificadas de un incendio ocurrido el pasado martes 21 de octubre en Punchana.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 28/10/25.

La 'U' tricampeón puede ser el "Mejor Campeón del Milenio", afirma Carlos Panez.

La 'U' tricampeón puede ser el "Mejor Campeón del Milenio", afirma Carlos Panez.

¿Se va el 'Nono'? Futuro incierto de Jorge Fossati en la 'U'.

Ministra de la Mujer pide a los peruanos unir fuerzas para luchar contra la delincuencia.

Extorsionadores amenazan a director de colegio en VMT: Le exigen el pago de S/10 mil.

Frank Casas: "No ha traído ningún tipo de resultados y se sigue insistiendo en ello".

Trujillo: Despiden al jefe del Comando Unificado de Pataz tras su fallecimiento.

Personal del INPE pasará por pruebas con polígrafo: "Vamos a empezar en el penal de Lurigancho".

Radio Exitosa Iquitos llega con su granito de arena a damnificados por incendio en Punchana.

Jorge Solís: Criminalidad amenaza con retroceder cinco años la inclusión financiera.

Jefe del INPE anuncia creación de dos pabellones de alta peligrosidad en Challapalca y Cochamarca.

Cercado de Lima: Procesión del Señor de los Milagros continúa por la Av. Tacna.

Préstamos "gota a gota" movilizarían S/6 mil millones en el 2026, según Jorge Solís.

Estado de emergencia: PNP realiza operativo contra el transporte informal en SJL.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES con GONZALO NÚÑEZ, ÓSCAR PAZ, JEAN RODRÍGUEZ Y CARLOS PANEZ - 28/10/25

video

La 'U' tricampeón puede ser el "Mejor Campeón del Milenio", afirma Carlos Panez

video

La 'U' tricampeón puede ser el "Mejor Campeón del Milenio", afirma Carlos Panez

video

¿Se va el 'Nono'? Futuro incierto de Jorge Fossati en la 'U'

video

Ministra de la Mujer pide a los peruanos unir fuerzas para luchar contra la delincuencia

video

Extorsionadores amenazan a director de colegio en VMT: Le exigen el pago de S/10 mil

video

Frank Casas: "No ha traído ningún tipo de resultados y se sigue insistiendo en ello"

video

Trujillo: Despiden al jefe del Comando Unificado de Pataz tras su fallecimiento

video

Personal del INPE pasará por pruebas con polígrafo: "Vamos a empezar en el penal de Lurigancho"

video

Radio Exitosa Iquitos llega con su granito de arena a damnificados por incendio en Punchana

video

Jorge Solís: Criminalidad amenaza con retroceder cinco años la inclusión financiera

video

Jefe del INPE anuncia creación de dos pabellones de alta peligrosidad en Challapalca y Cochamarca

video

Cercado de Lima: Procesión del Señor de los Milagros continúa por la Av. Tacna

video

Préstamos "gota a gota" movilizarían S/6 mil millones en el 2026, según Jorge Solís

video

Estado de emergencia: PNP realiza operativo contra el transporte informal en SJL

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

Terremoto de Lima en 1746

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 28 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

20º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo