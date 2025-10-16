GRABADO el 16-10-2025

LIMA EN ESTADO DE EMERGENCIA UNO MÁS ENVIVO.

Policía entrega a la justicia al suboficial que acabó con la vida de manifestante Mirada de Fondo.

EN VIVO: TRUMP HACE IMPORTANTE ANUNCIO DESDE LA CASA BLANCA El Comercio.

Salud mental en crisis: desafíos, avances y soluciones urgentes en el Perú.

LOÚLTIMO Policía confirma que un suboficial disparó contra joven que murió durante protesta EC.

¿Qué está pasando en Gaza? Claves del nuevo conflicto interno de Hamás El Comercio.

Emotivo regreso de rehén argentino tras dos años cautivo con Hamás El Comercio.

¿Trump alista golpe a Maduro?: autoriza operaciones de la CIA en Venezuela El Comercio.

Bombarderos B-52 de EE.UU. realizan maniobras sobre isla de Venezuela El Comercio.

¡Histórico!, Uruguay aprueba la eutanasia mediante una ley El Comercio.

¿Gestos públicos de Jerí le ayudará con la aprobación popular que no tuvo Boluarte? El Comercio.

EN VIVO: CONGRESO DEBATE SOBRE LAS ACCIONES POLICIALES DURANTE LA MARCHA EC.

NOTICIAS PERÚ 16 DE OCTUBRE: AUTOR DE DISPARO HABRÍA SIDO IDENTIFICADO, DINA LIBRE DE VIAJAR Y MÁS.

EE. UU. despliega bombarderos B-52 estratégicos frente a costas venezolanas El Comercio.

PERÚ EN CRISIS: MARCHA DEJA 1 MUERTO Y HERIDOS UNO MÁS ENVIVO.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

