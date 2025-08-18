¿Cómo se jugarían los playoffs de la LIGA 1 2025? Líbero
La disputa por el título en la Liga1 2025 está de candela y, si hoy terminara el juego, tendríamos playoffs. ¿De qué se trata y quiénes se enfrentarían? Conoce todos los detalles en el siguiente video.
Enlaces Útiles
Suscríbete: http://bit.ly/2Og5ju6
Más noticias: https://libero.pe/
Facebook: http://bit.ly/38i9NcH
Twitter: http://bit.ly/31Hig6D
Instagram: http://bit.ly/2ScLWFQ
Desde Líbero
RACING CLUB VS PEÑAROL EN VIVO COPA LIBERTADORES OCTAVOS DE FINAL VUELTA Líbero.
REAL MADRID VS OSASUNA EN VIVO LA LIGA 2025-26 - FECHA 1 Líbero.
¡SORPRESA! Santos Laguna se pronunció tras fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima Líbero.
Cienciano vs Bolívar por octavos de final de la Copa Sudamericana ¿Dónde y a qué hora ver? Líbero.
¡INSÓLITO! Erick Noriega reaccionó al conocer que Aquino lo reemplazará en Alianza Lima Líbero.
RACING VS PEÑAROL: ¿Dónde y a qué hora ver el partido por la COPA LIBERTADORES? Líbero.
¿Cómo se jugarían los playoffs de la LIGA 1 2025? Líbero.
SANTOS LAGUNA EMITE COMUNICADO SOBRE ESTADO FÍSICO DE PEDRO AQUINO Líbero.
Alianza Lima en negociaciones para fichar a Pedro Aquino de cara al Clausura y Sudamericana Líbero.
Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga ¿Dónde y a qué hora juegan? Líbero.
AGUSTÍN LOZANO SE QUEDA COMO PRESIDENTE DE LA FPF HASTA EL 2030 Líbero.
Universitario tomará acciones legales por gol anulado ante Huancayo Líbero.
PEDRO AQUINO PODRÍA LLEGAR A ALIANZA LIMA Líbero.
¡ATENCIÓN! Universitario tomará acciones legales tras gol anulado ante Sport Huancayo Líbero.
NEYMAR RECIBIÓ LA PEOR GOLEADA DE SU CARRERA ANTE VASCO DA GAMA Y ROMPIÓ EN LLANTO Líbero.
Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.
Líbero
Todos los videos desde Líbero en Youtube.