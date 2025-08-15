GRABADO el 15-08-2025

Simulacro Multipeligro 2025 se realiza en conmemoración del sismo de Pisco de 2007

Inició el segundo simulacro multipeligro 2025. Actividad preventiva se realiza con motivo de los 18 años desde el sismo ocurrido en Pisco, el 15 de agosto de 2007. Desde el Centro Histórico de Lima, la ciudadanía participó del evento acompañada de personal especializado y autoridades.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Royal Circus celebra el Día del Niño: ¡Todos pagan como niños por esta fecha especial!.

EXITOSA DEPORTES ¿FIN DE CICLO DE VARIOS? UNIVERSITARIO FUE HUMIILADO EN CASA ANTE PALMEIRAS.

Tacna realizó Simulacro Multipeligro 2025 en el centro comercial Micaela Bastidas.

Simulacro Multipeligro 2025 se realiza en conmemoración del sismo de Pisco de 2007.

¿Se vienen cambios en la 'U' tras goleada de Palmeiras?.

Óscar Paz tras derrota de la U vs Palmeiras: "Fossati no iba a destruir su defensa por un partido".

Exitosa y Pio's Chicken celebran el Día del Niño con sabor en Santa Clara.

Exitosa y Pio's Chicken premian tu sintonía con un 1/4 de pollo a la brasa.

Más de 200 vehículos informales fueron eliminados a través del chatarreo en lo que va del 2025.

Scooters no deben circular por veredas: Usuarios no pueden utilizar auriculares.

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: "El distrito de Santa Rosa es y seguirá siendo peruana".

Dina Boluarte cantó el tema Contigo Perú durante su discurso en Santa Rosa.

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: "El distrito de Santa Rosa es y seguirá siendo peruana".

Boluarte: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto".

Dina Boluarte participa en izamiento de la bandera en el distrito de Santa Rosa.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Royal Circus celebra el Día del Niño: ¡Todos pagan como niños por esta fecha especial!

video

EXITOSA DEPORTES ¿FIN DE CICLO DE VARIOS? UNIVERSITARIO FUE HUMIILADO EN CASA ANTE PALMEIRAS

video

Tacna realizó Simulacro Multipeligro 2025 en el centro comercial Micaela Bastidas

video

Simulacro Multipeligro 2025 se realiza en conmemoración del sismo de Pisco de 2007

video

¿Se vienen cambios en la 'U' tras goleada de Palmeiras?

video

Óscar Paz tras derrota de la U vs Palmeiras: "Fossati no iba a destruir su defensa por un partido"

video

Exitosa y Pio's Chicken celebran el Día del Niño con sabor en Santa Clara

video

Exitosa y Pio's Chicken premian tu sintonía con un 1/4 de pollo a la brasa

video

Más de 200 vehículos informales fueron eliminados a través del chatarreo en lo que va del 2025

video

Scooters no deben circular por veredas: Usuarios no pueden utilizar auriculares

video

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: "El distrito de Santa Rosa es y seguirá siendo peruana"

video

Dina Boluarte cantó el tema Contigo Perú durante su discurso en Santa Rosa

video

Dina Boluarte responde a Gustavo Petro: "El distrito de Santa Rosa es y seguirá siendo peruana"

video

Boluarte: "No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio, ni permitiremos faltas de respeto"

video

Dina Boluarte participa en izamiento de la bandera en el distrito de Santa Rosa

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo