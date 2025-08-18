GRABADO el 18-08-2025

"Todas las organizaciones que deberían luchar contra el crimen están infiltradas de corruptos"

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, señaló que al interior de las organizaciones que combaten la inseguridad ciudadana están plagadas de delincuentes y corruptos que trabajan para ellos.



Desde Exitosa Noticias

