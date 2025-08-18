GRABADO el 18-08-2025

"Todas las organizaciones que deberían luchar contra el crimen están infiltradas de corruptos"

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, señaló que al interior de las organizaciones que combaten la inseguridad ciudadana están plagadas de delincuentes y corruptos que trabajan para ellos.

Noticias del Perú y actualidad, política.

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 18/08/25.

Gerente de Datum: "Todos los indicadores se siguen deteriorando", Boluarte tiene 96 de rechazo.

"Todas las organizaciones que deberían luchar contra el crimen están infiltradas de corruptos".

Santa Rosa: Congreso cita para hoy a canciller Elmer Schialer y al ministro de Defensa.

Nicolás Lúcar: "La PNP no está sincronizada con el Ministerio Público por una guerra política".

Nicolás Lúcar: "La PNP no está sincronizada con el Ministerio Público por una guerra política".

"Todas las organizaciones que deberían luchar contra el crimen están infiltradas de corruptos".

Exconsejero regional de La Libertad: Hay desinterés por fiscalizar la dinamita.

Guido Pennano cuestiona aprobación de la nueva Ley Agraria: "Es equivocada".

Atentado en Trujillo: Capturan a taxista presuntamente vinculado al ataque con explosivos.

Crean Mesa de Trabajo para impulsar el desarrollo territorial y de la población peruana de Loreto.

Intervienen búnker de 'Los Injertos del Cono Norte' y capturan a uno de sus brazos armados.

Alcalde de Pacora 'sortea' rosarios bendecidos por el Papa León XIV a sus donadores en TikTok.

Carabayllo: Acribillan a un hombre al interior de su vehículo.

SPORTING CRISTAL, CUSCO FC Y LA 'U': FAVORITOS DEL TORNEO CLAUSURA 2025.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

