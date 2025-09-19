GRABADO el 19-09-2025

Transportistas suben pasajes para pagar cupo a 5 bandas de extorsionadores

Choferes y cobradores enfrentan amenazas de muerte diarias en su ruta.

OcurreAhora MávilaHuertas

Saúl, ayudante del 'Dr. Batman' con cardiopatía, es atendido en el INSN San Borja.

La PNP determinó que ahora las denuncias policiales serán secretas hasta el 2030.

Perú comprará aviones caza F-16 y llegarían en julio del 2026.

"Los injertos del Rímac" amasaron una fortuna de más de 2 millones de soles.

'Chacalona' y sus hijas, integrantes de "Las choclonas", eran el terror en la Parada.

Transportistas suben pasajes para pagar cupo a 5 bandas de extorsionadores.

De 5 a 7 ¡DELIA ESPINOZA NO ACUDIÓ A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA! - ATV.

Serenazgo de Los Olivos captura a dos extorsionadores armados.

Experto revela por qué a los jóvenes peruanos les cuesta conseguir trabajo.

San Isidro: vecinos salvan a 35 perros hacinados en furgón.

BMW de lujo usado por delincuentes siembra terror en Surquillo y San Isidro.

Además hoy día 20 de Setiembre en el calendario del Perú.

