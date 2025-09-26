GRABADO el 26-09-2025

De 5 a 7 ¡POLÉMICA: MU3R3 NIÑA DE 14 AÑOS TRAS SOMETERSE A CIRUGÍA ESTÉTICA! - ATV

¡Bienvenidos a "De 5 a 7"! Tu cita diaria con las tendencias, conversaciones frescas y todo lo que está dando de qué hablar. Este PROGRAMA de ATV Digital llega para acompañarte en esas horas donde el día se convierte en noche. Actualidad, estilo, cultura y más en un formato desenfadado y cercano. ¡No te pierdas el inicio de esta nueva propuesta!
Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Viernes 26 de SETIEMBRE.

Trujillo: Condenan a cadena perpetua a madre que secuestró a su propia hija.

Ocurre Ahora: Programa del viernes 26 de septiembre del 2025.

El agradecimiento a la Pachamama desde el ombligo del mundo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 26 de Setiembre de 2025.

Caen 'Los perros del camino' con gasolina y explosivos para atentar contra víctimas de cupos.

De 5 a 7 ¡POLÉMICA: MU3R3 NIÑA DE 14 AÑOS TRAS SOMETERSE A CIRUGÍA ESTÉTICA! - ATV.

SENASA lanza plataforma digital para viajes con perros y gatos.

Menor muere y otro queda grave tras choque de moto contra camión en Villa El Salvador.

Incendio en el Callao destruye cinco casas y deja familias sin hogar.

Internos de Castro Castro elaborarán más de 5000 turrones para octubre.

Trabajadores CAS ahora recibirán CTS y gratificación por nueva ley, según experto.

Tu DNI azul sigue vigente para votar en las elecciones del 2026.

Fe de Erratas ¡MÁS DE 100 BUSES APAGARON MOTORES Y PARALIZARON POR EXTORSIONES! - ATV.

Además hoy día 28 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal en Homenaje al Señor del Costado en la provincia Santa Cruz - Cajamarca

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Nacimiento de Micaela Villegas, la Perricholi

Semana Nacional de los Derechos del Niño

Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

Festival del Manglar en Puerto Pizarro

