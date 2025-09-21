GRABADO el 21-09-2025

Milagros Samillán: "Nos secuestraron en la Plaza San Martín, no nos permitían avanzar"

En diálogo con Exitosa, Milagros Samillán, hermana de estudiante fallecido durante protestas en Puno en 2023, denunció que la Policía Nacional retuvo a los manifestantes en la Plaza San Martín, impidiendo que puedan iniciar su movilización.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - ALIANZA LIMA VS COMERCIANTES UNIDOS EN VIVO.

Estudiantes del colegio Javier Heraud se coronan campeones macrorregionales de fútbol.

Juzgado autoriza desalojo de familias en Morococha: "Es lamentable lo que está sucediendo".

Huancayo: Delincuentes roban todos los ahorros de un agricultor.

Chiclayo: Párroco construye la futura iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

Chiclayo: Fiscal reclama por mayor control a las discotecas.

Papa León XIV bendice la bandera de Exitosa.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - JUAN PABLO II VS SPORTING CRISTAL EN VIVO.

Reportera de Exitosa herida durante marcha: Éramos el único medio que estaba en el enfrentamiento.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Publicación del soneto «Último ruego»

Publicación del soneto «Último ruego»

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Día Mundial del Alzhéimer

Día Mundial del Alzhéimer

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

