GRABADO el 21-09-2025

Milagros Samillán: "Nos secuestraron en la Plaza San Martín, no nos permitían avanzar"

En diálogo con Exitosa, Milagros Samillán, hermana de estudiante fallecido durante protestas en Puno en 2023, denunció que la Policía Nacional retuvo a los manifestantes en la Plaza San Martín, impidiendo que puedan iniciar su movilización.



Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - ALIANZA LIMA VS COMERCIANTES UNIDOS EN VIVO.

Estudiantes del colegio Javier Heraud se coronan campeones macrorregionales de fútbol.

Juzgado autoriza desalojo de familias en Morococha: "Es lamentable lo que está sucediendo".

Huancayo: Delincuentes roban todos los ahorros de un agricultor.

Milagros Samillán: "Nos secuestraron en la Plaza San Martín, no nos permitían avanzar".

Chiclayo: Párroco construye la futura iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.

Chiclayo: Fiscal reclama por mayor control a las discotecas.

Papa León XIV bendice la bandera de Exitosa.

LIGA 1 EN VIVO FECHA 10 - JUAN PABLO II VS SPORTING CRISTAL EN VIVO.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 21/09/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 21/09/25.

Reportera de Exitosa herida durante marcha: Éramos el único medio que estaba en el enfrentamiento.

Marcha de la 'Generación Z': "Más de 5 mil efectivos fueron destinados a cubrir el Centro de Lima".

Marcha de la 'Generación Z': "Más de 5 mil efectivos fueron destinados a cubrir el Centro de Lima".

Reportera de Exitosa herida durante marcha: Éramos el único medio que estaba en el enfrentamiento.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.