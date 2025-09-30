GRABADO el 30-09-2025

VMT: Conductores de Etupsa 73 participarán en paro de transportistas de este 2 de octubre

Los conductores de la empresa de transporte Etupsa 73 confirmaron su participación el paro de transportistas convocado para este 2 de octubre. Además, denuncian que su cochera principal luce sin resguardo policial.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES CRISTAL ESCALÓ EN EL CLAUSURA l BARRETO DEFINE A SUS CONVOCADOS EN PERÚ - 30/09/25.

Exitosa y 'La Cocina de Mamá Juana' premian tu sintonía con una Carapulcra con Sopa Seca.

Rímac: Ciudadanos a favor de paro de transportistas por criminalidad.

Caja Huancayo y AFD firman convenio para impulsar el financiamiento verde e inclusivo en el Perú.

VMT: rotura de matriz deja sin agua a familias del A. H. San Francisco de Asís.

Se anuncia nuevo paro de transportistas para este jueves 2 de Octubre.

Exitosa y 'La Cocina de Mamá Juana' premian tu sintonía con 20 carapulcra con sopa seca.

Multa y riesgo: Invadir la vía exclusiva del Metropolitano es una infracción grave.

VMT: Vecinos protestan en la puerta de Sedapal por constante falta de agua en el distrito.

Roban por segunda vez en joyería de SMP: Pérdidas superan los 36 mil soles.

VMT: Conductores de Etupsa 73 participarán en paro de transportistas de este 2 de octubre.

Colegio CNI: Centenario de la institución Educativa más emblemática de la Amazónica.

Dina Boluarte: "Tenemos que limpiar a esta institución noble de los malos policías".

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie".

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie".

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES CRISTAL ESCALÓ EN EL CLAUSURA l BARRETO DEFINE A SUS CONVOCADOS EN PERÚ - 30/09/25

video

Exitosa y 'La Cocina de Mamá Juana' premian tu sintonía con una Carapulcra con Sopa Seca

video

Rímac: Ciudadanos a favor de paro de transportistas por criminalidad

video

Caja Huancayo y AFD firman convenio para impulsar el financiamiento verde e inclusivo en el Perú

video

VMT: rotura de matriz deja sin agua a familias del A. H. San Francisco de Asís

video

Se anuncia nuevo paro de transportistas para este jueves 2 de Octubre

video

Exitosa y 'La Cocina de Mamá Juana' premian tu sintonía con 20 carapulcra con sopa seca

video

Multa y riesgo: Invadir la vía exclusiva del Metropolitano es una infracción grave

video

VMT: Vecinos protestan en la puerta de Sedapal por constante falta de agua en el distrito

video

Roban por segunda vez en joyería de SMP: Pérdidas superan los 36 mil soles

video

VMT: Conductores de Etupsa 73 participarán en paro de transportistas de este 2 de octubre

video

Colegio CNI: Centenario de la institución Educativa más emblemática de la Amazónica

video

Dina Boluarte: "Tenemos que limpiar a esta institución noble de los malos policías"

video

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie"

video

"Este Gobierno siempre ha trabajado a puertas abiertas, jamás le ha negado el diálogo a nadie"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 01 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.50
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo