GRABADO el 30-09-2025

VMT: Conductores de Etupsa 73 participarán en paro de transportistas de este 2 de octubre

Los conductores de la empresa de transporte Etupsa 73 confirmaron su participación el paro de transportistas convocado para este 2 de octubre. Además, denuncian que su cochera principal luce sin resguardo policial.



Noticias del Perú y actualidad, política.



VMT: Conductores de Etupsa 73 participarán en paro de transportistas de este 2 de octubre.

