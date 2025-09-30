Roban por segunda vez en joyería de SMP: Pérdidas superan los 36 mil soles
En el distrito de San Martín de Porres, delincuentes robaron por segunda vez una joyería. El monto sustraído asciende a más de 36 mil soles.
