GRABADO el 26-10-2025

Chiclayo: Comerciantes denuncian que el mercado Modelo continúa sin aleros

Comerciantes del Mercado Modelo señalan que, seis meses después de que la Municipalidad desmontara los aleros por seguridad, el mercado sigue sin ellos y las obras no se han reanudado.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

LIGA 1 EN VIVO FECHA 16 - ADT VS UNIVERSITARIO.

Ica: Trabajadores del Poder Judicial acataron paro.

Ica: Denuncian maltrato psicológico por parte de una docente.

Crisis en el hospital: Médicos ausentes y pacientes abandonados en plenos horario de trabajo.

Huacho: Delincuentes intentaron llevarse más de S/200 mil soles de un centro comercial.

Colegio de Obstetras de Junín exige mayor seguridad en centros de salud.

Extorsionadores atentan por segunda vez contra gimnasio en SMP: Exigen el pago de S/40 mil.

Huancayo: Controlan plagas de ratas y retiran animales por riesgo sanitario en mercado.

Chiclayo: Vecinos protestan por constante ruido de discotecas y bares.

Chiclayo: 'Los Limpios de la Corrupción' aún no son condenados.

Chiclayo: Comerciantes denuncian que el mercado Modelo continúa sin aleros.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25.

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días tras adquirir chips gratis.

Cientos de fieles rinden homenaje al Señor de los Milagros en La Perla.

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

LIGA 1 EN VIVO FECHA 16 - ADT VS UNIVERSITARIO

video

Ica: Trabajadores del Poder Judicial acataron paro

video

Ica: Denuncian maltrato psicológico por parte de una docente

video

Crisis en el hospital: Médicos ausentes y pacientes abandonados en plenos horario de trabajo

video

Huacho: Delincuentes intentaron llevarse más de S/200 mil soles de un centro comercial

video

Colegio de Obstetras de Junín exige mayor seguridad en centros de salud

video

Extorsionadores atentan por segunda vez contra gimnasio en SMP: Exigen el pago de S/40 mil

video

Huancayo: Controlan plagas de ratas y retiran animales por riesgo sanitario en mercado

video

Chiclayo: Vecinos protestan por constante ruido de discotecas y bares

video

Chiclayo: 'Los Limpios de la Corrupción' aún no son condenados

video

Chiclayo: Comerciantes denuncian que el mercado Modelo continúa sin aleros

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con Elio Zuñiga - 26/10/25

video

Madre de familia denuncia que fue detenida por 15 días tras adquirir chips gratis

video

Cientos de fieles rinden homenaje al Señor de los Milagros en La Perla

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Creación del distrito de Barranco (Lima)

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Creación del distrito de Chaccho (Antonio Raimondi)

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 26 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.39
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo