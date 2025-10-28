GRABADO el 28-10-2025

Iván Paredes aseguró que el personal penitenciario no cuenta con un seguro por riesgo de vida

En entrevista con Exitosa, el jefe del INPE, Iván Paredes, aseguró que el personal penitenciario no cuenta con un seguro por riesgo de vida. No obstante, indicó que su gestión está "comprometida en sacarlo".



