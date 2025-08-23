Pan con chicarrón arrasa en mundial de desayunos de Ibai: Así desayunan los peruanos
Perú compite por el mundial de los desayunos, organizada por el conocido streamer español Ibai. Conozca los mejores lugares para disfrutar de este plato típico peruanos que esta en la mira del mundo.
Pan con chicarrón arrasa en mundial de desayunos de Ibai: Así desayunan los peruanos.
LATINA EDICIÓN MEDIODÍA- SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.
Se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal para asaltar a ancianos: Así fueron capturados.
Pasaje sube por cobro de cupos: Peruanos invierten dinero y viajan con miedo ante extorsiones.
Juan José Santiváñez regresa al gabinete como ministro de justicia: Así fue su juramentación.
Delincuentes detonan explosivo contra cúster con chófer adentro en San Martín de Porres.
DINA BOLUARTE NOMBRA A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ COMO NUEVO MINISTRO DE JUSTICIA.
Extorsionadores se confunden de ataque y disparan contra colegio pero su objetivo era una cochera.
Bus choca brutalmente contra vivienda y familia se salva de milagro: Vehículo no tenía brevete.
LATINA EDICIÓN MATINAL - SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.
Nicolás Maduro anuncia alistamiento militar para milicianos ante amenazas de Estados Unidos.
Camión cargado de explosivos dejan en plena calle: Ola de atentados deja 18 muertos.
SUJETOS EN MOTO DISPARAN CONTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL RIMAC.
MARTÍN VIZCARRA YA LLEGÓ AL PENAL DE ANCÓN II: IMÁGENES EXCLUSIVAS DE SU SALIDA.
Así trasladan a Martín Vizcarra al penal Ancón II en pleno tráfico.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
